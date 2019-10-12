Хоккеисты "Немана" разгромно обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" разгромно обыграли "Могилев" в гостевом матче чемпионата Беларуси - 10:2 (4:0, 4:0, 2:2). Команда из Гродно упрочила лидерство в турнирной таблице экстралиги А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С начала поединка хоккеисты "Немана" завладели преимуществом и планомерно его увеличивали. Уже к концу первого периода гродненцы вели со счетом - 4:0. Дубль оформил форвард гостей Артур Савинов. Во второй двадцатиминутке отличился нападающий "Немана" Тимо Хильтунен, который трижды взял ворота соперников. Гродненцы довели счет до 8:0. В третьем периоде игроки "Могилева" забили пару шайб, но "Неман" также увеличил свое преимущество на два очка - 2:10.

В других матчах чемпионата Беларуси "Шахтер" на домашней арене проиграл жлобинскому "Металлургу" - 1:6 (1:1, 0:2, 0:3). Хоккеисты минской "Юности" в гостях победили "Лиду" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Молодечненское "Динамо" обыграло "Гомель" - 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0).

"Неман" укрепился на первой строке в турнирной таблице экстралиги А, в активе команды насчитывается 34 балла. На второй позиции находится "Динамо-Молодечно" (30 очков), замыкает тройку лидеров солигорский "Шахтер" (26 баллов).-0-