Хоккеисты "Немана" уверенно переиграли "Лиду" в матче турнира памяти Александра Дубко

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" уверенно переиграл "Лиду" в матче хоккейного турнира памяти Александра Дубко. Поединок завершился со счетом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила под диктовку многократных чемпионов Беларуси. Уже на шестой минуте игрокам "Немана" удалась комбинация, которую взятием ворот завершил Артем Левша. Менее чем через 10 минут случилась еще одна голевая атака. Удвоил преимущество гродненцев защитник Игорь Козячий.

"Рыцари" старались аккуратно играть в обороне, однако без удалений все же не обошлось. Третью шайбу гродненцев Виктор Пластинин забросил, реализовав большинство. Когда вторая треть матча пересекла свой экватор, Эдуард Гринь довел счет до 4:0 в пользу "Немана".

Лидская дружина смогла сократить разрыв в счете после результативной комбинации, которую завершил точным броском Никита Бастрыкин. Ну а менее чем за две минуты до конца второго периода Игорь Варивончик отправил пятую шайбу в ворота "Лиды", где к тому времени Павла Шелесного, проведшего не самый лучший матч в своей карьере, сменил Иван Поляков.

Таким образом, победитель состязаний в Гродно определится завтра в очном противоборстве двух принципиальных соперников - местного "Немана" и столичной "Юности". Напомним, что в утренней части состязаний минчане обыграли "Гомель". Команда Сергея Стася поспорит за третье место с "Лидой".

Хоккеисты "Юности" добились второй победы на турнире памяти Александра Дубко, обыграв "Гомель" В первом периоде "Юность" контролировала происходящее на площадке, но отличиться смогла лишь однажды. На 14-й минуте матча Евгений Ногачев, перехватив шайбу в средней зоне, отдал передачу на Дениса Мингалеева.

Турнир памяти Александра Дубко, уже 16-й по счету, проходит в этом году с 30 июля по 1 августа в Гродно. Он назван в честь бывшего председателя Гродненского облисполкома, который много внимания уделял развитию хоккея в регионе. В конце 1980-х годов, будучи председателем колхоза "Прогресс", Александр Дубко взял под опеку появившуюся в Гродно хоккейную команду, которая стала успешно выступать в чемпионате СССР под названием "Прогресс"-ШВСМ. В ее составе были многие будущие хоккеисты сборной Беларуси, в том числе Руслан Салей, Олег Антоненко, Олег Хмыль. В дальнейшем Александр Дубко также старался помогать команде из Гродно, которая уже под названием "Неман" выиграла ВЕХЛ в 1996 году, а в 1998-м впервые стала чемпионом Беларуси.-0-