Хоккеисты "Немана" узнали расписание матчей в полуфинале Континентального кубка

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман", который будет представлять Беларусь в хоккейном Континентальном кубке, узнал расписание полуфинальных матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Турнир пройдет в Кракове с 15 по 17 ноября. За две путевки в финал Континентального кубка гродненцы поборются с казахстанским "Бейбарысом", польской "Краковией", а также победителем группы С второго раунда - им может стать "Рига" (Латвия), "Донбасс" (Украина), "Корона" (Румыния) или победитель группы А предварительного этапа.

Расписание матчей

15 ноября

"Неман" - победитель группы С.

"Краковия" (Польша) - "Бейбарыс" (Казахстан).

16 ноября

"Бейбарыс" (Казахстан) - победитель группы С.

"Неман" - "Краковия".

17 ноября

"Бейбарыс" - "Неман".

Победитель группы C - "Краковия".-0-