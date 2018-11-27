Хоккеисты "Немана" взяли реванш у "Юности" в чемпионате Беларуси в экстралиге

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" победили на своей площадке "Юность" со счетом 3:0 в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч между этими командами 20 ноября в Минске завершился разгромом гродненцев - 7:1. Подопечным Сергея Пушкова удалось взять реванш. Долгое время соперники не могли открыть счет. Лишь на 26-й минуте Артем Левша воспользовался пасом из-за ворот и отправил шайбу в сетку ворот. "Неман" усилиями Антона Гришанова еще дважды огорчил голкипера гостей Игоря Брикуна.

Минская "Юность", несмотря на поражение, продолжает лидировать в турнирной таблице с 64 очками. "Неман" занимает третье место - 55 очков.-0-