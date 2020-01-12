Хоккеисты "Немана" заняли третье место в финальном турнире Континентального кубка IIHF

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" занял третье место в финальном турнире Континентального кубка IIHF. Главный приз достался датскому "Сендерюске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ранее обыгравший гродненский "Неман" скандинавский клуб обеспечил себе почетный трофей после того, как сегодня в первом поединке дня победил польскую "Краковию" со счетом 3:1.

Подопечным Сергея Пушкова ничего не оставалось, как в заключительном матче турнира оспаривать второе-третье места с британским "Ноттингемом".

Гродненцы вели после первого периода со счетом 2:0. Шайбы в ворота соперников забросили Артем Кислый и Роман Малиновский. Однако удержать достаточно весомое преимущество игроки "Немана" не смогли.

Во втором периоде Джейк Хансен сократил отставание в счете. Артем Кислый восстановил разницу в две шайбы. Впрочем, для победы этого оказалось мало.

В заключительной трети матча Райан Хорват, Самуэль Херр и Георгс Головковс вывели "Ноттингем" вперед. Финальная сирена, заставшая "Неман" в атаке, зафиксировала итоговый счет 3:4 (2:0, 1:3, 0:1).

"Сендерюске" из Войенсе, впервые выиграв почетный трофей, помимо Континентального кубка сезона-2019/20 стала обладателем единственной путевки в Лигу чемпионов на следующий хоккейный сезон.

Континентальный кубок по хоккею с шайбой - ежегодное спортивное соревнование, проводимое с 1997 года под эгидой IIHF. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995-1997 годах. Гродненский клуб выигрывал турнир в сезоне 2014/2015.-0-