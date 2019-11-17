Хоккеисты "Немана"обеспечили себе место в финале Континентального кубка IIHF

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана", разгромив краковскую "Краковию" cо счетом 4:1 (0:0, 4:0, 0:1) во 2-м туре полуфинала Континентального кубка IIHF, гарантировали себе путевку в решающий раунд розыгрыша почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Судьба встречи решилась во втором периоде, когда в воротах "Краковии" побывало сразу четыре безответных шайбы. Отметим бомбардирское мастерство Артема Кислого, оформившего хет-трик. Еще одно взятие ворот на счету Николая Сусло.

Стоит отдать должное хоккеистам польского клуба, которые не сложили руки, попытавшись отыграться. Бартоломей Быхавский подарил "полосам" надежду, однако уверенная игра гродненцев в обороне не позволила "Краковии" развить успех.

По итогам двух туров подопечные Сергея Пушкова набрали 5 очков и вне зависимости от встречи с казахстанским "Бейбарысом" гродненская команда гарантировала себе как минимум второе место. Таким образом, вице-чемпионы Беларуси минувшего года сыграют в финале Континентального кубка IIHF, который намечен на 10-12 января. Время и место решающих матчей пока еще уточняется. -0-