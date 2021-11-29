Хоккеисты "Нью-Джерси" обыграли "Филадельфию" в матче чемпионата НХЛ

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" на своей площадке обыграли "Филадельфию Флайерз" в матче чемпионата НХЛ со счетом 5:2 (1:1, 1;0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе победившей дружины на лед выходил белорусский форвард Егор Шарангович. На его счету 12 мин. 49 сек. игрового времени. Минчанин не отметился результативными действиями, при этом совершил два броска, силовой прием, однажды блокировал бросок соперников и сделал один перехват. Также Егор Шарангович выиграл 29% вбрасываний. Его коэффициент полезности "+1".

Что касается авторов шайб, то в составе команды, базирующейся в Ньюарке, отличились Андреас Юносон, оформивший голевой дубль, а также Дуги Хэмилтон, Йеспер Братт и Натан Бастиан.

У команды из Филадельфии забрасывали Скотт Лотон и Джоэль Фараби.

Таким образом, команда "Нью-Джерси Дэвилз" прервала двухматчевую серию поражений. Ее соперники проиграли уже шестой матч кряду.-0-