Хоккеисты "Нью-Джерси" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче чемпионата НХЛ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" обыграли "Нью-Йорк Айлендерс" в матче чемпионата НХЛ. Игра на льду Prudential-center завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

За победившую команду забрасывали Яне Куокканен, Томаш Татар, Доусон Мерсер и Даги Хэмилтон. К сожалению для белорусских любителей хоккея, белорусский форвард "Девилз" Егор Шарангович данный матч пропустил, не попав в заявку на матч второй раз кряду.

В прошлом сезоне минчанин провел за свой клуб 54 матча, в которых набрал 30 (16+14) очков, став третьим бомбардиром "дьяволов". Однако ныне дела белорусского нападающего не столь хороши. Старт сезона не слишком задался. В десяти матчах с его участием Егор Шарангович не забросил ни одной шайбы, сделав три результативные передачи.

Шанс прервать голевую засуху будет у него 13 ноября. Если главком "Нью-Джерси" Линди Рафф впишет имя белоруса в заявку на матч с "Бостон Брюинз".-0-