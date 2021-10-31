Хоккеисты "Нью-Джерси" обыграли "Питтсбург" в матче чемпионата НХЛ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси" обыграли "Питтсбург" в гостевом матче чемпионата НХЛ. Игра на льду "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены" завершилась в пользу подопечных Линди Раффа со счетом 4:2 (1:1,1:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе гостевой дружины две шайбы на свой счет записал Андреас Юнссон. Также за "Девилз" забрасывали Джимми Веси и Йеспер Братт. У "Пингвинов" взятиями ворот отличились Дэнтон Хайнен и Брок Макгинн.

Белорусский хоккеист Егор Шарангович, выступающий за команду из Нью-Джерси, провел на площадке 14 минут 57 секунд. За это время он нанес два броска, один из которых попал в створ ворот. Выиграл одно вбрасывание и заработал "-1" по системе полезности. Таким образом, на счету минчанина шесть матчей в чемпионате КХЛ нынешнего сезона, в которых он набрал три очка, благодаря результативным передачам.

Что касается "Питтсбурга", то это был первый матч сезона для одного из лидеров "Пингвинов" Сидни Кросби. Звездный хоккеист завершил поединок с показателем "-3".

После этого матча "Нью-Джерси" с восемью очками занимает десятое место, а "Питтсбург" с аналогичным количеством пунктов находится на 14-й позиции Восточной конференции. Лидирует "Флорида". На счету "Пантерс" 17 очков в девяти матчах.-0-