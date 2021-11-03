Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Анахайм Дакс" в матче чемпионата НХЛ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси" потерпели поражение от "Анахайм Дакс" в матче чемпионата НХЛ. Команда, за которую выступает белорус Егор Шарангович, была повержена со счетом 0:4 (0:1, 0:1, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе "Дакс" заброшенными шайбами отметились Трой Терри, ставший автором голевого дубля, а также Райан Гецлаф и Исак Лундстрем.

Что касается Егора Шаранговича, то белорусский форвард вышел на лед в составе третьей тройки нападения гостей вместе с Янне Куокканеном и Джимми Веси. За 13 мин. 37 сек., проведенных на площадке, экс-игрок минского "Динамо" дважды бросал по воротам соперников, однажды блокировал атаку игрока "Анахайма". Также он допустил одну потерю шайбы, выиграл пять из восьми вбрасываний и завершил матч с нулевым показателем по системе "плюс-минус".

Следующий матч "Дэвилс" проведут 6 ноября в Лос-Анджелесе против местных "Кингс".-0-