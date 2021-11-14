Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Бостону" в матче чемпионата НХЛ

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" уступили оппонентам из "Бостон Брюинз" в домашнем матче чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (0:1, 2:2, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В данном поединке после двух пропущенных матчей вышел на лед белорусский легионер "Дэвилз" Егор Шарангович. Экс-динамовец Минска отыграл 12 мин. 41 сек. За это время он нанес три броска по воротам "Медведей" и завершил матч с коэффициентом полезности "0".

В составе победителей, прервавших трехматчевую беспроигрышную серию "Нью-Джерси" отличились оформивший голевой дубль Брэд Маршан (25-я и 27-я мин.) и забросившие по разу Эрик Хаула (18-я мин.), Патрис Бержерон (51-я мин.) и Джейк Дебраск (60-я мин.). У команды Линди Раффа взятия ворот на счету Доусона Мерсера (25-я мин) и Йеспера Братта (40-я мин.).

После 13 матчей "Нью-Джерси" с 16 очками занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, "Бостон", также выступающий на Востоке, набрал 14 баллов в 12 встречах и поднялся на 11-е место.

Напомним, что в этом сезоне по итогам регулярного чемпионата в плей-офф выйдут по восемь лучших дружин из каждой конференции.-0-