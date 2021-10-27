Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Калгари" в матче чемпионата НХЛ

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси" с Егором Шаранговичем в составе уступили "Калгари" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Подопечные Линди Раффа признали превосходство соперников со счетом 3:5 (0:4, 1:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский нападающий Егор Шарангович баллов за результативность не набрал, проведя на льду 15 мин. 42 сек. За это время он дважды бросал по воротам соперника и однажды исполнил силовой прием. Также на его счету перехват и две потери шайбы.

Что касается хода поединка, то его судьба была фактически решена к исходу первого периода. Хозяева Prudential center пропустили четыре шайбы. В дальнейшем "дьяволы" пытались переломить ход поединка, но добились поражения с приемлемым счетом.

В составе победителей дубль оформил Эндрю Манджапане. По разу отличились Милан Лучич, Элиас Линдхольм и Мэттью Ткачук. У проигравшей команды дважды забрасывал Павел Заха и однажды Доусон Мерсер.

"Нью-Джерси" потерпел второе поражение за последние три игры.-0-