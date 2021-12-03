Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Миннесоте" в матче чемпионата НХЛ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" уступили "Миннесоте Уайлд" в гостевом матче чемпионата НХЛ. Команда Линди Раффа вынуждена была признать поражение со счетом 2:5 (0:2, 2:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович за 12 мин. 20 сек. (1 мин. 02 сек. в большинстве) на льду голами и результативными передачами не отметился. На его счету один бросок по воротам, один блокированный бросок и 33% выигранных вбрасываний при показателе полезности "-1".

В составе "Дикарей" голевой дубль оформил Кирилл Капризов. Россиянин отличился на 8-й и 22-й минутах. Кроме того, он ассистировал при голе Дмитрия Куликова (39-я минута). Таким образом, он четвертый раз за сезон набрал больше двух очков за игру. На данный момент лишь три хоккеиста в НХЛ были более результативны. Это Леон Драйзайтль (9), Александр Овечкин (6) и Коннор Макдэвид (6). Всего в 23 матчах сезона на счету лидера атак "Уайлдс" 28 (9+19) баллов.

Помимо Кирилла Капризова и Дмитрия Куликова еще две шайбы записали на свой счет игроки "Уайлд" Рем Питлик (11-я минута) и Райан Хартман (56-я минута). За "Дьяволов" забрасывали Райан Грейвз (22-я минута) и Томаш Татар (27-я минута).-0-