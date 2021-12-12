12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Нью-Йорк Айлендерс" в матче чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (2:1, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Форвард "Дэвилз" из Беларуси Егор Шарангович сыграл 18 мин. 37 сек. Он дважды бросал по воротам соперников, однажды перехватил шайбу и выиграл три из шести вбрасываний.

У победителей шайбы забросили Ноа Добсон (18-я минута), Энди Грин (29), Зак Паризе (37) и Жан-Габриэль Пажо (50). В составе "Нью-Джерси" свой бомбардирский счет пополнили Йеспер Братт (18) и Джек Хьюз (19).

После данного поражения "Дэвилз" занимают 11-е место в Восточной конференции, заработав 25 очков после 25 матчей.-0-