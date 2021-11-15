Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче чемпионата НХЛ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" уступили "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевом матче чемпионата НХЛ. Встреча на льду "Мэдисон сквер гарден" завершилась в буллитной серии со счетом 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) не в пользу команды Линди Раффа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе уступившего клуба белорусский форвард Егор Шарангович провел на льду 16 минут и, не набрав очков, завершил матч с показателем полезности "-1". Тем не менее белорус совершил три броска по воротам "Рейнджеров", сделал силовой прием и два перехвата.

В составе нью-йоркцев в основное время поединка отличились Адам Фокс, Алекси Лафреньер и Каапо Какко. Решающий буллит реализовал Крис Крайдер. У "Дэвилз" голы на счету Йеспера Братта, Дуги Хэмилтона и Павла Захи.-0-