Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Питтсбургу" в матче чемпионата НХЛ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" уступили соперникам из "Питтсбург Пингвинз" в матче чемпионата НХЛ - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский легионер "Девилз" Егор Шарангович записал на свой счет результативную передачу при первом взятии ворот "Пингвинз" Янне Куокканеном. Помимо белоруса финну ассистировал Тай Смит. Случилось это на 23-й минуте матча. Также Егор Шарангович провел перехват и один раз блокировал бросок. Всего он провел на льду 10 мин. 13 сек. с коэффициентом полезности 0.

Таким образом, минчанин провел в НХЛ этого сезона 27 матчей, заработав 10 очков (4 гола + 6 передач).

Что касается остальных авторов заброшенных шайб, то у проигравших помимо Янне Куокканена отличился Натан Бастиан на 52-й минуте матча. Ассистировали ему Дуги Хэмилтон и Павел Заха. За "Питтсбург" забрасывали Теодор Блюгерс (10-я минута), Дэнтон Хайнен (22-я) и Майк Мэтисон (50-я).

Для "Нью-Джерси" это шестое поражение кряду. Последний раз "Девилз" выигрывали 9 декабря. Тогда была повержена "Филадельфия Флайерз" со счетом 3:0. "Питтсбург" же, наоборот, не сбавляет обороты. Для "пингвинов" это седьмая виктория подряд.-0-