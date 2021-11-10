Хоккеисты "Нью-Джерси" выиграли у "Флориды" в матче чемпионата НХЛ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси" выиграли у "Флориды" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Поединок на льду Prudential-center завершился со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе победителей дважды забросил Андреас Юнссон (16-я и 22-я минуты). Кроме того, голы на счету Нико Хишира (18), Пи Кей Суббана (39), Павла Заха (45), Тая Смита (46) и Джимми Веси (57). У проигравшей команды отличились Сэм Беннетт (4), Александр Барков (21) и Оуэн Типпетт (22).

Несмотря на проигрыш, данная встреча стала знаковой для финского хоккеиста Александра Баркова. Он забросил 189 шайб в составе "пантер" и, обойдя соотечественника Олли Йокинена, стал лучшим снайпером в истории своей дружины.

Белорусский легионер "дьяволов" Егор Шарангович, тренировавшийся до этого поединка в составе четвертого звена, в заявку на матч не попал. На его счету осталось 10 матчей, по итогам которых бывший минский динамовец набрал три ассистентских балла.

"Дэвилз" победили второй раз подряд. Для из соперников это второе кряду поражение в регулярном чемпионате.

"Флорида" лидирует в Восточной конференции. "Нью-Джерси" располагается на 10-й строке турнирной таблицы.-0-