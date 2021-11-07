Хоккеисты "Нью-Джерси"выиграли у "Сан-Хосе" в матче чемпионата НХЛ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилс" по буллитам выиграли у "Сан-Хосе Шаркс" в гостевом матче чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0,1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА. В составе "Девилс" заброшенными шайбами в основное время отметились Райен Грейвз (37-я минута) и Янне Куокканен (58). У "Шаркс" были точны в завершающей стадии атак Рудольф Балцерс (25) и Йонатан Дален (45). Решающий буллит реализовал защитник "Нью-Джерси" Дэймон Сиверсон. Белорусский форвард "Дэвилс" Егор Шарангович провел на льду 8 мин. 30 сек. и заблокировал один бросок, завершив поединок с "акулами" с нулевым показателем полезности. Это был десятый матч экс-динамовца Минска в чемпионате НХЛ. Всего на его счету три набранных очка по системе гол плюс пас (0 - 3).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!