Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Тампу" в третьем матче финала Восточной конференции

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Тампу-Бэй Лайтнинг" (Флорида, США) в третьем матче финала Восточной конференции - 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу команды из Флориды, сообщает БЕЛТА.

В начале встречи "молнии" устроили настоящий штурм ворот "островитян", но их вратарь Семен Варламов в этот день играл выше всяких похвал. Пружина атак нью-йоркцев распрямилась за семь с небольшим минут до перерыва. Кэл Клаттербак удачно сыграл на добивании, отправив шайбу в верхний угол ворот вратаря "Тампы". Впрочем, "молнии" отыгрались достаточно быстро: Янни Гурд разрезающим пасом нашел Михаила Сергачева, который отметился своим вторым голом в плей-офф.

На экваторе второго периода уставшие от игры в меньшинстве хоккеисты "Тампы" пропустили голевой выпад от Адама Пелеча. Он стал шестым защитником "островитян", отличившимся в кубковых матчах этого года. Это лучший результат среди всех команд заокеанской лиги.

При игре в неполных составах Энтони Бовилье из "Нью-Йорк Айлендерс", получив пас из-за ворот от Брока Нельсона, увеличил преимущество своей дружины. После этого команда из Флориды начала настоящий штурм ворот соперников, но Семен Варламов был как стена.

В начале третьего периода российский вратарь был бессилен, когда в большинстве Никита Кучеров из "Тампы" отдал классный пас на пятак оставленному без присмотра Ондржею Палату, который в этой ситуации не промахнулся.

Вскоре болельщикам "островитян" стало совсем грустно: почти за восемь минут до конца третьего периода Тайлер Джонсон откликнулся на наброс Эрика Чернака и сравнял счет.

Казалось бы, "Тампа" своего не упустит. Но ошибки игроков "молний" свели на нет все попытки окончательно перехватить инициативу. После одной из таких оплошностей нью-йоркский клуб вновь вышел вперед. Отличился Брок Нельсон. Команды обменялись острыми атаками, а на последней минуте "Айлендерс" окончательно избавили матч от интриги. В пустые ворота шайбу забил Жан-Габриэль Пажо.

Четвертый матч серии до четырех побед пройдет в воскресенье, 13 сентября.-0-