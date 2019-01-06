Хоккеисты ОАЭ сократили разрыв в 1/2 финала Рождественского турнира после 2-го периода

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у хоккеистов ОАЭ после второго периода полуфинального матча XV Рождественского международного турнира любителей хоккея в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Во второй трети игры белорусы чуть сбавили обороты, чем незамедлительно воспользовались гости - три шайбы подряд забросил их форвард Артур Зайнутдинов. После этого хозяева вновь завладели инициативой, и Максим Слыш сделал счет 6:3.

Победитель этой встречи сыграет 7 января с россиянами в поединке за главный приз, проигравший будет оспаривать бронзу с командой Финляндии.-0-