Хоккеисты ОАЭ стали бронзовыми призерами Рождественского турнира в Минске

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Объединенных Арабских Эмиратов обыграли финнов со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) и стали бронзовыми призерами XVI Рождественского турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми счет в зрелищном противоборстве открыли игроки команды Финляндии. Усилия партнеров завершил Сами Карьялайнен. В дальнейшем соперники не раз угрожали воротам друг друга, но до перерыва счет так и не изменился.

Во втором периоде опаснее атаковали игроки сборной ОАЭ, которые вышли вперед после результативных бросков Максима Захарова и Артема Сенькевича.

Заключительный отрезок матча также прошел в непримиримом соперничестве. Незадолго до финальной сирены счет сравнял Тони Мякиахо. Однако уйти от поражения финнам эта шайба не помогла. Окончательный счет игры установил Максим Захаров, ставший автором голевого дубля. Неудивительно, что он в итоге был признан одним из лучших игроков матча, вместе с финном Сами Карьялайненом.

В финале Рождественского турнира ледовая дружина главы государства сыграет с россиянами. Этот матч начнется в 19.00 на главной площадке столичной "Чижовка-Арены". В решающем поединке прошлого турнира белорусы обыграли россиян со счетом 8:5. Ледовая дружина главы белорусского государства является 12-кратным победителем Рождественского турнира (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019).-0-

Фото Оксаны Манчук