23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты омского "Авангарда" и уфимского "Салавата Юлаева" вышли в финал Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Клуб из столицы Башкортостана в пятом матче серии с "Автомобилистом" из Екатеринбурга в гостях был сильнее - 4:1. Уральская команда, удачно выступавшая в регулярном сезоне, ничего не смогла противопоставить соперникам в прошедшем поединке. "Салават Юлаев" к началу третьего периода вел в счете 4:0, екатеринбуржцы усилиями Евгения Чесалина смогли лишь сократить отставание в счете.

Казахстанский "Барыс" под руководством белорусского тренера Андрея Скабелки на домашней площадке вел в ходе решающего матча 2:0, но уступил "Авангарду" (3:5) и завершил борьбу за Кубок Гагарина, который вручается победителю плей-офф.

В Континентальной хоккейной лиге стали известны финалисты Восточной и Западной конференций. Московский ЦСКА 28 марта примет на своей площадке питерский СКА, а омский "Авангард" сыграет 29 марта с "Салаватом Юлаевым". Серии продлятся до четырех побед.

Обладатель Кубка Гагарина 2018 года казанский "Ак Барс" завершил борьбу на стадии первого раунда плей-офф. Хоккеисты минского "Динамо", выступающие в чемпионате КХЛ в Западной конференции, не вышли в плей-офф сезона-2018/2019.-0-