Хоккеисты омского "Авангарда" обыграли "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты омского "Авангарда" обыграли соперников из нижнекамского "Нефтехимика" в матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Емелин и Кирилл Семенов. У проигравших отличился Александр Кучерявенко. Отметим, что в матче с обеих сторон принимали участие четверо белорусских хоккеистов. Игрок "Нефтехимика" Роман Граборенко отметился двухминутным штрафом. Трио белорусов из "Авангарда" Кирилл Готовец, Сергей Стась и Никита Комаров очков не заработали.

Накануне, в чемпионате КХЛ питерский СКА обыграл московский "Спартак" – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0), челябинский "Трактор" победил подмосковный "Витязь" – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0) "Ак Барс" выиграл у уфимского "Салавата Юлаева" – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Кроме того, череповецкая "Северсталь" в овертайме победила нижегородское "Торпедо" – 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0), а китайский "Куньлунь" дома уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2).

Минское "Динамо" должно было проводить домашний матч чемпионата КХЛ с ярославским "Локомотивом" 19 сентября, однако из-за вспышки коронавируса в стане "железнодорожников" поединок был перенесен.-0-