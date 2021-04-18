18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты омского "Авангарда" обыграли ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одну из шайб в составе победителей забросил белорусский хоккеист Кирилл Готовец на 31-й минуте встречи. Это был второй гол омичей. На 16-й минуте счет открыл Егор Чинахов. Также у ястребов отличились Рид Буше (52-я минута) и Илья Каблуков (58-я минута). У армейской дружины единственное взятие ворот записал на свой счет Андрей Локтионов на 42-й минуте.

"Готовец стабильно играет в этом плей-офф и отлично бросает. Похоже, у него волшебная клюшка, он ведь "Ак Барсу" забил два гола. Когда он пришел, ему не находилось места в составе, но мы потеряли Максима Чудинова и Алексея Емелина. Когда в сезоне Готовец оставался вне состава, то никогда не жаловался, а продолжал работать. Рад, что сейчас ему воздается за труд", - прокомментировал игру белоруса главный тренер омского хоккейного клуба Боб Хартли, общаясь с журналистами после игры.

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Москве 20 апреля.-0-