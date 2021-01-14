14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты оршанского "Локомотива" обыграли "Юность" в матче чемпионата Беларуси. Подопечные Игоря Жилинского взяли верх над столичной дружиной со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оршанцы - традиционно неуступчивый оппонент для минчан, и данное противоборство также не стало исключением. "Железнодорожники" не стушевались перед многократными чемпионами Беларуси, не только четко сыграв в обороне, но и достаточно уверенно в созидательной игре.

Если первый период завершился безголевой ничьей, то во втором зрители увидели сразу два взятия ворот. Счет открыл оршанский хоккеист Глеб Андреев, которому помогли Владислав Барковский и Михаил Прус. "Юность" отыгралась через три минуты. Играя в большинстве, минчане "расчертили" эффектную комбинацию, и после передач Андрея Антонова и Дениса Мингалеева отличился Александр Когалев.

В дальнейшем обе команды имели возможность решить спор в свою пользу, однако шайба Андрея Шикутя с подачи Дмитрия Колышкина на 48-й минуте игры принесла победу "Локомотиву".

Что касается остальных встреч дня, то солигорский "Шахтер" в гостях заставил капитулировать "Могилев" - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0), а гродненский "Неман" уступил жлобинскому "Металлургу" - 2:4 (161, 0:2, 1:1).-0-