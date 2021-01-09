9 января Минск/Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты оршанского "Локомотива" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу подопечных Игоря Жилинского со счетом 5:3 (3:0, 0:3, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый период матча прошел под диктовку оршанцев, которые трижды огорчив вратаря "львов", казалось бы решили судьбу поединка в свою пользу. Однако голы Павла Пищальникова (6-я минута), Александра Семочкина (10-я мин.) и Дмитрия Колышкина (12-я мин.) лишь раззадорили соперников "Локомотива". После перерыва команда из Могилева перехватила игровую инициативу и смогла выравнять ситуацию в игре. Взятиями ворот в рядах гостей отметились Игорь Лапшов (25-я мин.), Артем Васько (28-я мин.) и Александр Козинов (40-я мин.).

К огорчению болельщиков команды Дмитрия Рылькова, могилевская дружина не смогла окончательно переманить удачу на свою сторону. В заключительной трети матча "железнодорожники" дважды поразили ворота "львов" и праздновали победу. Результативные атаки на счету Павла Дашкова (49-я мин.) и Олега Горошко, который на последней минуте противоборства поразил пустые ворота, поставив точку в упорном поединке.-0-