14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Хоккеисты оршанского "Локомотива" победили "Металлург-Жлобин" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу подопечных Игоря Жилинского со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ключевым в данном поединке стал второй период. После безголевой стартовой трети матча команды порадовали обилием заброшенных шайб. Счет открыли жлобинцы на 25-й минуте встречи. Алексей Ефименко реализовал большинство "стальных волков". "Железнодорожники" огорчались недолго. Уже практически в ответной атаке счет сравнял Дмитрий Колышкин. Затем вратаря жлобинской дружины еще по разу огорчили Артур Гильманов и Павел Дашков.

Команда из Гомельской области постаралась отыграться, но вместо этого получила еще одну шайбу в свои ворота от Романа Серафимовича. После этого хозяева площадки сникли, и их попытки изменить ход матча успехом не увенчались.-0-