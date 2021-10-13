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13 октября 2021, 22:36

Хоккеисты петербургского СКА победили московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты петербургского СКА победили московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде команды обменялись взятиями ворот. У москвичей отличился на 18-й минуте Дмитрий Рашевский, которому ассистировали Андрей Педан и Сергей Бойков. "Армейцы" отыгрались через две минуты силами Ивана Морозова, завершившего комбинацию, начатую Линденом Веем и Мэтом Робинсоном. Питерские хоккеисты играли в большинстве.

Вторая двадцатиминутка получилась более ударной для СКА. Вновь реализовать большинство у них получилось на 25-й минуте встречи. Подопечных Валерия Брагина вывел вперед Антон Бурдасов. Через минуту москвичи вновь сравняли счет. Это Дмитрий Рашевский оформил голевой дубль с передачи Андрея Сергеева.

Равновесие держалось около десяти минут, а затем настала очередь бенефиса финна Йоонаса Кемпайнена, который с разницей в минуту (34-я и 35-я минуты) дважды поразил ворота москвичей.

После второго перерыва экс-игрок минского "Динамо", ныне выступающий за команду из Белокаменной, Роб Клинкхаммер, воспользовавшийся удалением в составе СКА.

"Динамо" в оставшееся время устроило штурм ворот оппонентов, сняв незадолго до сирены вратаря, заменив его шестым полевым игроком. Но в итоге, пропустили. Окончательный счет установил на 59-й минуте Евгений Кетов из СКА.

Таким образом, "армейцы" из города на Неве вышли на первое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков после 17 матчей. Московское "Динамо" переместилось на вторую строчку. У дружины из столицы России 24 очка при идентичном со СКА показателем сыгранных матчей. Минское "Динамо" после 16 игр занимает с 23-мя очками четвертую позицию на "Западе" и 14 октября сыграет на льду "Минск-Арены" с московским "Спартаком". -0-

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