24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты питерского СКА обыграли московское "Динамо" в 1/4 плей-офф Кубка Гагарина – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Ткачев, Йоонас Кемппайнен и Артем Швец-Роговой. За "Динамо" отличился Иван Игумнов. После этого успеха счет в серии стал 3:1 в пользу армейцев с берегов Невы. Им до выхода в следующую стадию спора за Кубок Гагарина остается одержать одну викторию. Следующий матч серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге 26 марта.

В еще одном матче дня, магнитогорский "Металлург" на своей площадке с крупным счетом обыграл омский "Авангард" – 7:1 (2:1, 2:0, 3:0), сравняв счет в четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина (2:2).

Шайбы у победителей забросили Григорий Дронов, Тэйлор Бек, дважды Сергей Плотников, Деннис Расмуссен, Данила Юров и Филип Хольм. У "Авангарда" шайбу престижа провел Клим Костин. Пятый матч интригующего противоборства пройдет 26 марта в подмосковной Балашихе.-0-