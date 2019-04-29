Хоккеисты Республики Корея разгромили венгров на ЧМ в Казахстане

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нур-Султане сегодня стартовал чемпионат мира по хоккею в группе А дивизиона 1, в котором 6 команд спорят за две путевки в элитный дивизион, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке в столице Казахстана хоккеисты Республики Корея неожиданно легко переиграли команду Венгрии - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
Хоккеисты сборной Беларуси сегодня сыграют с Литвой, а команда Казахстана, которую тренирует белорусский специалист Андрей Скабелка, встретится со сборной Словении.-0-
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