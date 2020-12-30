Хоккеисты рижского "Динамо" победили московский "Спартак" в матче чемпионата КХЛ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты рижского "Динамо" победили московский "Спартак" в чемпионате КХЛ со счетом - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игроки московской команды хотели реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение от земляков из "Динамо". Это сыграло с ними злую шутку. В составе гостей шайбы забросили Лаурис Дарзиньш, Даниелс Берзиньш, Рихардс Букартс, Мартиньш Дзиеркалс и Денис Паршин. У "Спартака" голы на счету Лукаша Радила и Михаила Юнькова. Таким образом, рижская дружина прервала серию поражений из шести матчей.

В еще одном матче игрового дня омский "Авангард", в составе которого дебютировал звездный Илья Ковальчук, не смог справиться с "Кунлунем". "Краснозвездные" победили в серии буллитов - 4:3 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время за китайский клуб забрасывали Итан Уэрек, Антон Лазарев и Райан Спроул. В серии послематчевых бросков победная попытка на счету Хантера Шинкарука. Что касается "Авангарда", то у сибиряков отличились Рид Буше, Илья Ковальчук и Павел Дедунов.

Кроме того, в Нур-Султане местный "Барыс" в овертайме обыграл магнитогорский "Металлург" - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). В игре, которая проходила с преимуществом барсов, дубль сделал Мэттью Фрэттин, и одну шайбу забросил Диллон Хетерингтон. У гостей пополнили бомбардирский счет Николай Голдобин и Егор Яковлев.-0-