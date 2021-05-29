Хоккеисты России и США праздновали виктории в матчах чемпионата мира в Риге

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня проходят шесть матчей предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А сборная России одержала уверенную победу, переиграв команду Швейцарии с результатом 4:1 (0:0, 1:0, 2:1). Первую шайбу в ворота альпийской дружины забросил Антон Бурдасов на 36-й минуте встречи. В третьем периоде паритет восстановил Нико Фишер. Однако россияне не опустили руки, ответив результативными бросками Павла Карнаухова и Сергея Толчинского, который оформил голевой дубль. После этой победы россияне возглавили группу А с 12-ю очками.

Также сегодня вечером состоится поединок дружин Словакии (9 очков) и Дании (8). Накануне скандинавы со счетом 5:2 были сильней белорусской сборной, у которой на счету 4 очка.

В группе В хоккеисты США взяли верх над норвежцами — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Судьбу встречи решили результативные выпады Конора Гарланда и Тейджа Томпсона. У северян отметился голом Кен Андре Олимб, но большего они достичь не смогли. таким образом, американцы обошли в турнирной таблице казахстанскую дружину, набрав 12 очков в пяти матчах. Однако после вечерней встречи дружин Финляндии и Германии вид турнирной таблицы в данной восьмерке может измениться.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-