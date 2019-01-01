Хоккеисты России обыграли сборную Канады на молодежном ЧМ

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная России обыграла канадскую команду со счетом 2:1 на молодежном чемпионате мира (до 20 лет), который проходит в городах Ванкувер и Виктория, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет открыл на третьей минуте игры канадский спортсмен Коди Гласс. Российский хоккеист Григорий Денисенко на шестой минуте встречи сравнял шансы на победу. Павел Шэн после сольного прохода с центра площадки уверенно переиграл вратаря соперника и установил окончательный счет - 2:1.

Российская сборная занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков. На второй позиции с 9 баллами расположились канадцы. Третье место досталось сборной Чехии (5 очков), также в плей-офф вышла команда Швейцарии (4 балла).

В четвертьфинале 3 января российские хоккеисты встретятся со словаками, сборная Швеции сыграет против команды Швейцарии. Канадские спортсмены попробуют одолеть финнов, а хоккеисты из США попробуют свои силы с чешскими спортсменами. Форматом турнира предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе. В раунде "за выживание" сыграют сборные Дании и Казахстана.

Молодежный чемпионат мира в Канаде завершится 6 января.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею в текущем сезоне на чемпионате мира выступала в дивизионе I и заняла второе место, уступив путевку в элитный дивизион Германии.-0-