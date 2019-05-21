Хоккеисты России обыграли Швецию, Канада сильнее США на ЧМ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной России с счетом 7:4 обыграли Швецию на чемпионате мира в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заключительный матч в группе В выдался богатым на голы. Первый период остался за действующими чемпионами мира из Швеции - 1:0, но после отдыха ситуация на площадке изменилась кардинальным образом. Подопечные Ильи Воробьева доказали, что не зря считаются фаворитами турнира. Авторами голов в прошедшем матче в составе сборной России стали Артем Анисимов (21 минута), Евгений Дадонов (25), Александр Овечкин (29), Кирилл Капризов (35), Михаил Григоренко (38), Евгений Малкин (38), Дмитрий Орлов (53).

Под занавес второго периода нервы не выдержали у Патрика Хорнквиста, который был удален до конца игры за неспортивное поведение.

Турнирное положение группы В: Россия - 21 (7), Чехия - 18 (7), Швеция - 15 (7), Швейцария - 12 (7), Латвия - 9 (7), Норвегия - 6 (7), Италия - 2 (7), Австрия - 1 (7).

В группе А Канада уверенно переиграла сборную США - 3:0 и опередила в турнирной таблице Финляндию.

Турнирное положение группы А: Канада - 18 очков (7 матчей), Финляндия - 16 (7), Германия - 15 (7), США - 14 (7), Словакия - 11 (7), Дания - 6 (7), Великобритания - 2 (7), Франция - 2 (7).

В 1/4 финала чемпионата мира в Словакии 23 мая сыграют: Россия - США, Чехия - Германия, Финляндия - Швеция и Канада - Швейцария.-0-