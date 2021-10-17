Хоккеисты "Салавата Юлаева" прервали победную серию "Металлурга" в чемпионате КХЛ

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" победили магнитогорский "Металлург" в матче чемпионата КХЛ со счетом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0). Тем самым, клуб из Башкортостана прервал 14-ти матчевую победную серию соперников, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Отметим, что весомый вклад в успех своего клуба из Уфы внес игрок сборной Беларуси Джефф Платт. На его счету результативная передача.

Всего в продолжающемся сезоне Джефф Платт провел за уфимцев 19 матчей, набрав 6 (2+4) очков.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Шмелёв (8-я минута), Петр Хохряков (11), Филип Ларсен (11), Александр Кадейкин (36) и Тему Хартикайнен (38). У проигравшей команды обе шайбы на счету Линуса Хультстрема (12, 23).

Это второе поражение "огненных лис" в сезоне. Первое датируется 7-м сентября. Тогда команда из Магнитогорска также проиграла "Салавату" -2:7.

В еще одном матче дня, челябинский "Трактор" обыграл московское "Динамо" и продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей. Поединок в столице российского тракторостроения завершился со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2).

И тут ее обошлось без игрока сборной Беларуси. Ник Бэйлен, выступающий за "медведей" закрепился в топе бомбардиров-защитников КХЛ, оформив в одной из результативных атак головой ассист.

Всего в 20 матчах у Ника Бэйлена набрано 18 (4+14) баллов.

Шайбы в составе "Трактора" забросили экс- динамовц Минска Тему Пулккинен (15-я и 59-я минуты), Илья Карпухин (31), Лукаш Седлак (37) и Сергей Калинин (56). У "Динамо" забрасывали Вадим Шипачев (20), Дмитрий Рашевский (46) и Александр Петунин (55).

"Трактор" в ранге лидера чемпионата дома 19 октября сыграет уфимским "Салаватом Юлаевым", московское "Динамо", потерпевшее третье поражение подряд, в этот же день померится силами в гостях с казанским "Ак Барсом".-0-