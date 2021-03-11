Хоккеисты "Салавата Юлаева" вышли в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" вышли в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В пятом матче серии клуб, цвета которого защищают белорусские игроки Джефф Платт, Евгений Лисовец и Дмитрий Коробов, в овертайме обыграл челябинский "Трактор", за который выступают их соотечественники Ник Бэйлен и Олег Евенко - 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).

Матч прошел в драматичной борьбе. "Салават Юлаев" повел в счете с разницей в две шайбы. Отличились любимцы уфимской публики Тему Хартикайнен (11-я минута) и Сакари Маннинен (26-я минута). Однако челябинцы не сдались, найдя в себе силы сравнять счет. Сначала ворота хозяев поразил Игорь Полыгалов (33-я минута), а затем отличился Александр Авцин. Случилось это на 51-й минуте встречи.

Казалось бы, овертайма не миновать. Команды обменивались острыми атаками, но вратари и защита были на высоте. Однако на последней минуте основного времени матча голкипер "Трактора" сдвинул ворота, и челябинцы были наказаны буллитом.

В дуэли Маркуса Гранлунда и Ивана Федотова точный бросок нанес шведский легионер команды из столицы Башкортостана. На то чтобы отыграться у челябинцев элементарно не хватило времени. Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу "Салавата Юлаева", который в следующей стадии плей-офф встретится с омским "Авангардом".

Как стало известно накануне, матчи между ними запланированы на 18, 20, 22 и 24 марта, а при необходимости пройдут 26, 28 и 30 марта.-0-