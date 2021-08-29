Хоккеисты сборной Беларуси не квалифицировались на Олимпиаду в Пекине-2022

29 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси не завоевали путевку на Олимпиаду в Пекине-2022, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающим матчем квалификационного турнира в группе D стал поединок с дружиной Словакии, в котором команду Крэйга Вудкрофта устраивала лишь победа в основное время матча, после того, как в еще одном поединке заключительного тура квалификации сборная Польши уступила австрийцам - 1:4.

В итоге, белорусские хоккеисты уступили словакам со счетом 1:2(0:1, 1:0,0:1).

Хозяева льда начали весьма активно. Белорусы предпочитали действовать вторым номером. Не прошло и трех минут, как Владислав Колячонок отправился на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой. Словаки несколько раз пробовали на прочность вратаря белорусов Дэни Тэйлора, который ошибок не допускал.

Впрочем, после удаления Сергея Сапего за грубый хит против Юрая Слафковского (5+20 мин), словакам удалась голевая атака. Усилия партнеров по команде завершил точным бросоком на 5-й минуте Петр Цегларик. До перерыва игрв носила бескомпромиссный характер, но счет на табло не изменился. Хотя моментов для этого хватало у хоккеистов обеих дружин.

Через минуту с небольшим после начала второго периода в сутолоке у ворот Егор Шарангович сориентировался лучше , соперников и партнеров по команде и сравнял счет.

Словаки продолжили атаковать, но белорусы успешно действовали в форчеккинге. На 14-й минуте Кристиан Ярош нарушил правила и подопечные Крэйга Вудкрофта оказались в большинстве. Отыграв две минуты на хорошем уровне, они тем не менее забросить не смогли.

Ближе к экватору второй тркти матча команды обменялись опасными моментами. Сначала Франчис Паре мощным броском не попал по воротам Бранислава Конрада, а затем Кристиан Поспишил вышел один на один с Дэни Тэйлором, но страж ворот белорусской сборной оказался победителем данной дуэли.

В дальнейшем команды обменялись удалениями. Опасно было то у одних, то у других ворот. Но голкиперы были на высоте. После этого игра до конца второго периода пошла в спокойном ключе.

После второго перерыва сначала белорусы, а затем словаки провели опасные атаки. Но до голов дело не дошло.

Подопечные Крэйга Вудкрофта получили возможность сыграть в большинстве после удаления Мариана Студенича. Но оба броска Егора Шаранговича оказались добычей Бронислава Конрада.

Заключительные минуты матча прошли под знаком преимущества словаков. Тренерский штаб белорусской команды за три минуты до конца основного времени матча рискнул, сменив вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовались соперники. На 48-й минуте шайбу забросил в пустые ворота Либор Гудачек, выведя свою команду вперед и установив окончательный счет матча.-0-