Хоккеисты сборной Беларуси обыграли австрийцев на турнире в Словении

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси обыграли австрийцев в стартовом матче на турнире четырех наций в Есенице (Словения). Развязка поединка наступила в овертайме - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

До середины первого периода больше контролировали шайбу и атаковали белорусы. Они и открыли счет на седьмой минуте встречи. Отличился Иван Дроздов. Ассистентами выступили Роман Горбунов и Артур Гаврус. Впрочем, менее чем через две минуты австрийцам удалась голевая атака. Счет сравнял Тим Харниш. Вторую половину стартового отрезка матча команда из альпийской страны провела уверенней соперников. Австрийцы контролировали шайбу и при случае беспокоили Ивана Кульбакова опасными бросками. Впрочем, до свистка на перерыв счет не изменился.

Во втором периоде команды вновь обменялись голевыми атаками. На 35-й минуте результативный выпад удался Даниилу Бокуну, которому помогли Михаил Ковалев и Егор Гайнетдинов. Австрийцы ответили голом Александра Лагоды (37-я минута), завершившего старания Кристофа Кромпа и Марко Каспера.

После этого весь третий период команды обменивались бесплодными атаками. Матч перешел в овертайм. На 53-й секунде дополнительного времени Михаил Ковалев принес белорусам победу, завершив голом комбинацию, начатую Иваном Дроздовым и Романом Горбуновым.

Следующим соперником белорусской сборной станут хоккеисты Словении. Матч пройдет 12 ноября и начнется в 21.00 по минскому времени.-0-