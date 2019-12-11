Хоккеисты сборной Беларуси обыграли украинцев в первом матче будапештского Турнира шести наций

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси с победы стартовали в Турнире шести наций, который проходит в Будапеште. Подопечные Михаила Захарова не оставили шансов команде Украины – 4:1 (0:0, 4:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период встречи не изобиловал опасными моментами. Белорусы чуть чаще гостили на половине площадки украинцев, однако открыть счет подопечным Михаила Захарова так и не удалось. На высоте был вратарь соперников Олег Петров.

Во втором периоде команда Сергея Витера стала чуть менее строго играть в обороне и вскоре за это поплатилась. Менее чем через минуту с возобновления поединка счет дальним броском открыл Илья Шинкевич.

Форвард "Белых Барсов" и сборной Украины Сергей Бабинец сравнял счет, выйдя один на один с Игорем Брикуном.

Вторая шайба побывала в воротах украинцев благодаря Евгению Ковыршину. Упрочил лидерство дружины Михаила Захарова Александр Китаров, подхвативший шайбу на синей линии и убежавший один на один с вратарем украинцев, который был бессилен.

Окончательный счет матча установил Сергей Малявко, добивший шайбу после броска Михаила Стефановича. Вышедший на смену Олегу Петрову Богдан Дьяченко был бессилен.

В третьем периоде, который завершился досрочно из-за травм украинских вратарей, зрители голов не увидели. Лучшим игроком матча в белорусской команде стал Илья Шинкевич.

Турнир в Будапеште стартовал матчем в параллельной группе. Сборная Франции победила Японию – 4:2, забросив четвертую шайбу уже в пустые ворота.-0-