Хоккеисты сборной Беларуси обыграли Венгрию на турнире в Норвегии

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили Венгрию со счетом 8:1 (0:1, 5:0, 3:0) в заключительном матче на международном турнире MECA Hockey Games в Леренскуге (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого периода подопечные Андрея Сидоренко уступали венграм 0:1. После перерыва белорусские игроки значительно превзошли соперников в бросках по воротам. Голами в прошедшем поединке отметились Максим Парфеевец, Артем Демков, Никита Ремезов, Никита Феоктистов, Илья Литвинов, буллит успешно реализовал Артур Гаврус, дубль в активе Михаила Стефановича.

Ранее белорусские хоккеисты на турнире уступили Норвегии (1:6), Франции (0:1). По итогам они заняли третье место.-0-