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Хоккеисты сборной Беларуси обыграли Венгрию на турнире в Норвегии

Спорт 15.12.2018 | 16:18
Фото pressball.by
Фото pressball.by

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили Венгрию со счетом 8:1 (0:1, 5:0, 3:0) в заключительном матче на международном турнире MECA Hockey Games в Леренскуге (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После первого периода подопечные Андрея Сидоренко уступали венграм 0:1. После перерыва белорусские игроки значительно превзошли соперников в бросках по воротам. Голами в прошедшем поединке отметились Максим Парфеевец, Артем Демков, Никита Ремезов, Никита Феоктистов, Илья Литвинов, буллит успешно реализовал Артур Гаврус, дубль в активе Михаила Стефановича.

Ранее белорусские хоккеисты на турнире уступили Норвегии (1:6), Франции (0:1). По итогам они заняли третье место.-0-

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Теги
Беларусь, Венгрия, хоккей
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