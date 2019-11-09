Хоккеисты сборной Беларуси обыграв Латвию заняли первое место на "Турнире четырех наций" в Лиепае

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сборная обыграв в заключительном матче "Турнира четырех наций" команду Латвии со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) выиграла Турнир четырех наций в Лиепае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принципиальная встреча удалась. Обе дружины претендовавшие на победу в "Турнире четырех наций" показали зрелищный, быстрый хоккей с обилием опасных моментов. Несмотря на хет-трик Михаила Стефановича, который записал на свой счет по шайбе в каждом из периодов без нервной концовки не обошлось. В заключительной трети матча Микс Индрашис и Сандис Смонс вернули интригу в матче, но на финальный штурм латышей не хватило. Призы лучшим хоккеистам встречи достались Сергею Дрозду (Беларусь) и Миксу Индрашису (Латвия).

Организаторы "Турнира четырех наций" в Лиепае отметили лучших игроков состязаний по амплуа. Капитан белоруской команды Николай Стасенко перед тем как получить главный трофей состязаний стал обладателем специального приза лучшему защитнику соревнований. -0-