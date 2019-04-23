Хоккеисты сборной Беларуси отправились на мировое первенство в Казахстан

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси отправились на чемпионат мира в дивизионе А1, который пройдет в столице Казахстана, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской дружины Андрей Сидоренко включил в выездной состав 28 хоккеистов:

вратари - Дмитрий Мильчаков ("Пльзень", Чехия), Александр Осипков ("Юность", Минск), Виталий Трус ("Неман", Гродно);

защитники - Кирилл Готовец, Олег Евенко, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец (все - "Динамо", Минск), Ник Бэйлен ("Трактор", Челябинск, Россия), Даниил Бокун, Никита Устиненко ("Шахтер", Солигорск), Дмитрий Коробов (без клуба), Илья Соловьев (Беларусь U-20);

нападающие - Александр Китаров, Артем Волков, Евгений Ковыршин (все - "Динамо", Минск), Александр Малявко, Сергей Малявко, Артем Кислый (все - "Неман", Гродно), Александр Когалев, Станислав Лопачук, Павел Развадовский (все - "Юность", Минск), Артем Демков, Виктор Туркин (оба - "Шахтер", Солигорск), Никита Феоктистов ("Адмирал", Владивосток, Россия), Джефф Платт ("Йокерит", Хельсинки, Финляндия), Данила Карабань ("Звезда", Москва, Россия), Егор Шарангович ("Бингемтон", США), Максим Сушко ("Оуэн-Саунд", Канада).

В Нур-Султане белорусские хоккеисты 25 апреля проведут заключительный контрольный матч против сборной Казахстана. Только после этого тренерский штаб определит 23 игрока, которые будут бороться за одну из двух путевок в элитный дивизион чемпионата планеты. Соперниками белорусов будут команды Литвы (29 апреля), Венгрии (30 апреля), Словении (2 мая), Казахстана (4 мая) и Республики Корея (5 мая).-0-