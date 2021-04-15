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Спорт
15 апреля 2021, 15:37

Хоккеисты сборной Беларуси отправились на спарринги в Будапешт

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею сегодня провела запланированную тренировку, а после обеда отправилась в Венгрию, где в ближайшие два дня сыграет первые спарринги в качестве подготовки к чемпионату мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Тренерский штаб сделал ставку на двух вратарей, шесть защитников и 12 нападающих. Сделать ростер более широким помешали травмы хоккеистов. В Будапешт отправились следующие игроки:

вратари - Алексей Колосов ("Динамо-Минск", КХЛ), Константин Шостак ("Северсталь", КХЛ);

защитники - Андрей Антонов ("Юность"), Олег Евенко ("Трактор", КХЛ), Дмитрий Знахаренко, Илья Соловьев, Степан Фальковский (все - "Динамо-Минск"), Дмитрий Коробов ("Салават Юлаев", КХЛ);

нападающие - Андрей Белевич ("Торпедо", Нижний Новгород, КХЛ), Артем Демков, Игорь Мартынов, Франсис Паре, Илья Усов (все - "Динамо-Минск"), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Евгений Оксентюк, Михаил Стефанович (все - "Юность"), Артем Жук ("СКА-1946", МХЛ), Сергей Костицын ("Братислава Кэпиталс", Словакия, ICEHL), Данила Карабань ("Шахтер").

В Минске под присмотром специалиста по ОФП Алексея Селиверстова и тренера вратарей Дмитрия Карпикова останется группа из девяти хоккеистов, которые продолжат занятия по индивидуальной программе. Это вратари Иван Кульбаков и Дэнни Тэйлор, защитники Владислав Еременко, Вадим Щечин, Евгений Лисовец, Илья Шинкевич, а также форварды Виталий Пинчук, Александр Когалев и Андрей Костицын.

16 апреля белорусской сборной предстоит встреча с соперниками из Австрии (начало матча в 18.00 по белорусскому времени), а на следующий день с венгерской сборной (начало в 17.00 по белорусскому времени).-0-

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