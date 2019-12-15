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15 декабря 2019, 21:56

Хоккеисты сборной Беларуси победили датчан в заключительной встрече молодежного ЧМ в Минске

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси выиграла у команды Дании со счетом 7:2 (4:0, 1:0, 2:2) в заключительном матче молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская сборная вне зависимости от исхода данной встречи гарантировала себе третье место по итогам домашнего чемпионата мира. Впрочем, на боевой настрой подопечных Дмитрия Дудика это обстоятельство не повлияло. Парни собрались духом и подарили праздник любителям хоккея со всей страны. 

К третьей минуте стартового периода счет уже стал 2:0 в пользу белорусов. Отличились Вадим Щечин и Александр Шкрабов. Белорусы на этом не остановились и продолжили атаковать ворота датчан. Итогом стали еще две шайбы в исполнении Владимира Алистрова и Алексея Протаса.

Во втором периоде страсти несколько успокоились, но белорусы без заброшенной шайбы с площадки не ушли. Никита Пышкайло увеличил свой бомбардирский счет.

Заключительную часть матча команды провели в обоюдных атаках и датчанам удалось огорчить соперников. Оливер Труе и Джонатан Бринкман воскресили надежды датских болельщиков. Возникшие было надежды на то, чтобы исправить положение были развеяны Алексеем Протасом и Владиславом Барковским, установившим окончательный счет встречи.

Итоговое положение команд по итогам минского чемпионата мира в первом дивизионе таково: Австрия — 12 очков (5 игр), Латвия — 11 (5), Беларусь — 11 (5), Норвегия — 7 (5), Дания — 3 (5), Словения — 1 (5). Таким образом, повышение в классе заработали хоккеисты Австрии, а словенцы в следующем году будут пытать счастья в дивизионе рангом ниже. -0-

Фото Сергея Шелега

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