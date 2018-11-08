Хоккеисты сборной Беларуси победили Францию на Кубке четырех наций

Символическое вбрасывание перед матчем провела олимпийская чемпионка Анна Гуськова, которой ассистировал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Фото ХК "Динамо-Минск"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси под руководством Андрея Сидоренко победили Францию со счетом 5:2 (0:0, 1:2, 4:0) на Кубке четырех наций velcom, который стартовал сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Французы активно прессинговали в первом периоде и чаще владели шайбой. Белорусская сборная лишь после перерыва сумела забросить, после розыгрыша большинства отличился Никита Ремезов. В середине второго периода после удалений Дмитрия Знахаренко и Кристиана Хенкеля гостям удалось дважды огорчить голкипера Дмитрия Мильчакова и выйти вперед - 2:1. В заключительные 20 минут хозяева площадки значительно прибавили в скорости и четырежды поразили ворота французов. Точными бросками отличились Евгений Ковыршин, Максим Парфеевец, два гола в активе Андрея Степанова - 5:2.

В другом матче в первый день турнира Латвия обыграла Словению со счетом 4:1.

Во время матча Латвия - Словения. Фото ФХБ

Во втором туре Кубка четырех наций velcom сборная Беларуси 9 ноября сыграет в "Чижовка-Арене" со Словенией.-0-