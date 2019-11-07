Хоккеисты сборной Беларуси победили Францию на "Турнире четырех наций" в Лиепае

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси победила команду Франции на "Турнире четырех наций" в Лиепае со счетом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период прошел в равной борьбе. Подопечные Михаила Захарова отлично действовали в защите, в том числе и не позволив соперникам реализовать большинство. По броскам также преимущество было на стороне белорусов, которые 13 раз беспокоили голкипера "трехцветных". Однако французы взяли свое за счет точности. На 4-й минуте отличился Саша Трей. В дальнейшем обе команды имели хорошие шансы изменить счет, но тот до перерыва не изменился.

После отдыха белорусы заиграли куда лучше соперников, постоянно создавая остроту у их ворот. У подопечных Михаила Захарова начали получаться как позиционные атаки, так и действия сходу. В итоге, сначала Андрей Белевич сравнял счет на третьей минуте второго периода. Чуть больше чем через минуту Михаил Стефанович и Александр Когалев выйдя вдвоем на ворота французов организовали вторую шайбу в ворота "трехцветных".

Французы попытались перехватить инициативу, и даже несколько раз опасно атаковали ворота Игоря Брикуна. Однако, счет вновь изменился в пользу сборной Беларуси. Николай Сусло пробил Флориана Арди, и сделал свой дебют в рядах главной команды страны еще более запоминающимся.

Заключительная треть матча началась с шайбы французской сборной. На пятаке перед воротами оставили Гийома Леклера, который обыграл Игоря Брикуна – 2:3. Неприятность не заставила белорусов играть в удержание счета, они продолжили напрягать Флориана Арди. Впрочем, французская команда также капитулировать не собиралась, по возможности атакуя ворота Игоря Брикуна.

В заключительные минуты встречи у владений голкипера белорусской команды было жарко, соперники сняли вратаря. Страсти успокоил Станислав Лопачук, забросивший четвертую шайбу в покинутые голкипером французов ворота.-0-