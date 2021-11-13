Хоккеисты сборной Беларуси победили французов на турнире четырех наций в Словении

13 ноября, /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили французов на турнире четырех наций в Есенице (Словения), со счетом 6:3 (2:1, 0:2, 4:0). Таким образом, команда под руководством Константина Кольцова, который заменил оставшегося в Минске Крэйга Вудкрофта, выиграла данный старт, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусы открыли счет в матче уже на второй минуте поединка. У подопечных Константина Кольцова, получился перехват шайбы в чужой зоне и выход к воротам соперника. Александр Скоренов нашел пасом Артура Гавруса и тот не промахнулся. Еще через минуту французы нарушили правила вблизи своих ворот, пытаясь остановить Ивана Дроздова.

Сам пострадавший мастерски реализовал буллит, удвоив преимущество своей команды. До десятой минуты матча французы даже не помышляли об атаках, думая лишь о том, чтобы не пропустить. Однако голкипер белорусской команды Иван Кульбаков действовал надежно.

Ближе к концовке стартового периода белорусы несколько ослабили давление на соперников и быстро за это поплатились. Дилан Фабре на 17-й минуте отквитал одну шайбу, подставив клюшку под бросок партнера по сборной Ромэна Больта.

Далее хоккеисты обеих дружин обменялись выпадами, но до сигнала на перерыв счет не изменился.

Вторая треть поединка началась с чреды удалений в составах обеих команд. Два раза по ходу периода начинались потасовки. Белорусы львиную долю второй двадцатиминутки играли в меньшинстве. Так, Егор Гайнетдинов получил от судей удаление до конца матча с правом замены через пять минут. Не успели подопечные Константина Кольцова отбыть этот штраф, как на две минуты отправился Павел Воронов за удар соперника.

Такой ход матча был на руку французам, которые воспользовавшись большинством сравняли счет после броска Кевина Бозона, а затем и вовсе вышли вперед. За три секунды до второго перерыва Валентин Клеро метким броском заставил капитулировать Ивана Кульбакова.

Отметим, что в такой трудной ситуации белорусские хоккеисты старались создавать опасные моменты у ворот Себастьяна Илонена. Так, два раза выходил один на один Роман Горбунов. Но не смог воспользоваться представившимся шансом, чтобы увеличить свой бомбардирский счет.

В заключительной трети матча французы выстроили эшелонированную оборону у своих ворот, беспокоя Ивана Кульбакова острыми контратаками. Тем не менее на 47-й минуте Иван Дроздов завершил голом отличную атаку, в которой ему помогли отличиться Илья Усов и Роман Горбунов.

Ближе к финальной сирене белорусы смогли снять все вопросы о победителе встречи. Сначала в большинстве отличился пушечным броском с синей линии Сергей Сапего, а затем эффектную атаку взятием ворот завершил Илья Усов. За четыре секунды до конца матча Артур Гаврус установил окончательный счет матча.-0-