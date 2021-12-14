Хоккеисты сборной Беларуси победили россиян в стартовом матче зимнего ЕЮОФ в Финляндии

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси победили россиян в стартовом матче зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Финляндии. Матч завершился в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч носил упорный характер. Игроки обеих команд старались не уступать друг другу в единоборствах. К тому же, надежно действовали оба голкипера, выручавшие свои команды в случае возникновения опасных моментов. Белорусы первыми открыли счет. На 31-й минуте матча отличился Матвей Морщенок, точным броском узавершив быстрый выход "три в два" к воротам соперников. Ассистировали автору шайбы Даниил Омелюсик и Иван Шатило.

Пропустив, россияне активизировались, всеми силами стараясь уйти от поражения. На 43-й минуте им удалось сравнять счет. Усилия партнеров по команде завершил Алексей Зайцев с помощью Егора Римашевского и Матвея Максимова.

После гола россияне захватили инициативу, стали чаще атаковать. Белорусы же больше надеялись на ответные контрвыпады и отличную игру вратаря Яна Шостака, которому по сумме удалось совершить 29 сейвов.

Матч перешел в овертайм. Его большая часть прошла под диктовку российских хоккеистов, но в итоге победу праздновали их соперники. На 65-й минуте отлично сыграл Николай Тишкевич, точным броском заставивший капитулировать голкипера Сергея Мурашова.

Следующий матч на ЕЮОФ-2021 белорусская команда проведет 15 декабря против сверстников из Финляндии.

Зимний ЕЮОФ должен был пройти еще в феврале 2021-го, но сроки состязаний перенесли более чем на год из-за пандемии коронавируса. Лишь хоккейный турнир среди юношей решили провести во время декабрьской международной паузы.

Статус хоккейного турнира на предстоящем Европейском юношеском олимпийском фестивале выше, нежели в предыдущие годы, поскольку в нем примут участие юниорские (U-18) сборные, в то время как раньше соревновались команды (U-17).-0-