Хоккеисты сборной Беларуси проведут открытую тренировку в "Чижовка-Арене"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет открытую тренировку для болельщиков в "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Андрея Сидоренко ждут всех желающих на трибунах комплекса 7 ноября в 11.00. К сборной присоединятся игроки ХК "Динамо-Минск", которые 6 ноября проведут выездной матч чемпионата КХЛ с соперниками из "Сочи".
Подготовку к старту в Кубке четырех наций velcom будут вести 34 игрока, вызов в главную команду получили нападающие "Шахтера" Виктор Бовбель и Владислав Радченко.
Международный турнир пройдет в "Чижовка-Арене" во время хоккейного фестиваля "Будзем разам!" с 8 по 10 ноября. Соперниками белорусской сборной, впервые за два года принимающей участие в турнире на родном льду, станут команды Франции, Словении и Латвии.
Молодежная сборная Беларуси (U-20) по хоккею в эти же сроки, с 8 по 10 ноября, будет играть в Дании, где встретится с Австрией (8 ноября), Латвией (9 ноября), а завершат выступление 10 ноября встречей с хозяевами турнира. В Белой Церкви (Украина) Беларусь на турнире представит команда БФСО "Динамо".-0-
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