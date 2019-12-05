Хоккеисты сборной Беларуси провели спарринги накануне молодежного ЧМ в Минске

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси провели спарринги во время подготовки к домашнему ЧМ-2019 (дивизион IA) в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соперниками подопечных Дмитрия Дудика стали юниоры (U-18). Оба матча выиграли старшие по возрасту хоккеисты, однако подопечные Александра Руммо оказали им достойное сопротивление. В первом матче они дважды вели в счете, но в итоге команда U-20 одержала победу со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 2:1). Решающий бросок за 78 секунд до финальной сирены сделал Алексей Котеловский.
Во втором противоборстве подопечные Дмитрия Дудика и Александра Руммо также провели бескомпромиссную борьбу. У обеих дружин был шанс на победу. То одна, то вторая команда вела в счете, но окончательный результат в пользу "молодежки" был достигнут благодаря шайбе Владислава Колячонка - 4:3 (2:2, 1:1, 1:0).
Матчи стали последними в программе подготовки белорусской "молодежки" к чемпионату мира в Минске. Следующий раз команда Дмитрия Дудика выйдет на лед "Чижовка-Арены" в официальной встрече турнира 9 декабря в 19:30. Ее соперниками станут австрийцы.-0-